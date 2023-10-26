Lefkoşa’da bir şahıs evinde ölü bulundu

Lefkoşa’da dün Yüksel Şakir (K-80), kaldığı evde ölü bulundu.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahsın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Akıncılar’da gümrüksüz mal tasarrufu

Akıncılar’da, dün R.G’nin (E-43) kullanımındaki kamyonette polis tarafından yapılan kontrolde, ülkeye ithali yasak olan ve gümrüğe beyan edilmemiş 4 traktör lastiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gümrüksüz sigara satmaya çalışan şahsın evinde tabanca bulundu

Lefkoşa’da dün akşam 18.30 sıralarında V.K’nin (E-48), tasarrufunda bulundurduğu gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markadaki toplam 13 karton sigarayı, Lefkoşa’da bir markete satmak istediği sırada Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, daha sonra V.K.’nin Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 16 karton sigarayla bir tabanca bulunarak emare alındı.

-Aracında sopa taşıyan şahıs tutuklandı

Girne’de dün gece 00.15 sıralarında Tuğcu Sokak üzerinde, Polis tarafından S.B’nin (E-29) kullanımındaki araçta yapılan aramada, bir ahşap sopa bulundu.

Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Girne’de iki işletmeye yasal işlem…

Girne’de dün eğlence mekanlarında Polis tarafından yapılan kontrollerde, bir restoranın alkollü içki ruhsatı olmadığı halde izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu, başka bir restoranın ise mevcut müzik yayın izninin Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından üç hafta süreyle askıya alınmasına rağmen, izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanıp müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Polis açıklamasında bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.