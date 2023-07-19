Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 12.00 sıralarında yapılan operasyonda, uyuşturucu madde tasarrufundan D.A.A (E-28) isimli şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şahsın tasarrufunda yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 adet tam ile 1 adet yarım hap tespit edildi.

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 26 bin 135 TL ve 20 Euro nakit para bulunarak, emare olarak alındı.

-Sahte araba satış sitesi açarak, para temin ettiler

Pazartesi günü internet üzerinden sahte olarak oluşturulan ve gerçekte olmadığı halde araç satış sitesi gibi gösterilen “marcadesstoksiparis.net” ve “marcades-siparis.net” internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Sahte internet sitesi aracılığıyla olmayan bir aracın ön sipariş bedeli için verilen banka hesabına havale yapılması sağlanarak, bir şahıstan sahtekarlıkla 200 bin TL para temin edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.S.(E-43) ve bağlantısı olduğuna inanılan O.K.(E-43) tespit edilerek, tutuklandı.

-Girne’de müstahdem tarafından hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir okulda muhasebeci olarak çalışan M.S.’nin (K-33), Eylül 2022-Mayıs 2023 ayları arasında, okulda çeşitli ücretler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 84.400 TL nakit parayı, okul muhasebesine teslim etmeyerek, çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı.

-Girne, İnönü ve Korkuteli’nde hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini

Girne, İnönü ve Korkuteli’nde 20 Nisan-13 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini olaylarıyla ilgili aranan K.D.S.(K-30) tespit edilerek, tutuklandı.

K.D.S., Girne’de bir kumarhanede masa üzerinde bulunan bir şahsa ait para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 1800TL ile kredi kartları ve bir butikten 380 TL değerinde kıyafet çalmıştı.

Söz konusu kişi, İnönü’de kendisini başka bir şahsın kızı olarak tanıtıp, taksi parası olarak bir şahıstan sahtekarlıkla 500 TL ve kendisini başka bir şahsın gönderdiğini söyleyip, bir şahıstan sahtekarlıkla 250 TL para temin etmişti.

K.D.S., Korkuteli’nde faaliyet gösteren bir kafede ise, yenen yemek ücreti olan 105 TL’yi geri gelip ödeyeceğini beyan edip, ödememişti.

-Doğanköy’de kaçak et

Doğanköy’de bir arazi içerisinde dün saat 13.30 sıralarında S.K.’ye (E-33) ait buzluklu konteyner içerisinde, Polis, Gümrük Rüsumat ve Veteriner Dairesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 209 kilogram kuzu ve 94 kilogram 250 gram büyükbaş hayvan eti tespit edilip, emare olarak alındı. S.K. tutuklandı.