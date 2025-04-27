Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan, KKTC’ye giriş yapan M.Ö.’nün (E-28) şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından söz konusu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapıldı.

Aramada, M.Ö.’nün tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. M.Ö. tutuklandı.

-Marketten kol saati çalan kişi sınır kapısında yakalandı

Gazimağusa’da geçen çarşamba günü saat 14.50 sıralarında, bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahsın, 3 bin TL değerindeki kol saatini çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan R.E.(K-53), dün Akyar Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü iki kişi tutuklandı

Gazimağusa ve Girne’de dün kamuya açık yerlerde, 145 miligram alkollü içki tesiri altındaki V.D. (E-44) ve 158 miligram alkollü içki tesiri altındaki T.Y.(K-44), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. V.D. ve T.Y. suçüstü tutuklandı.

-3 işletmeciye kapama saatlerine uymamak, 3 işletmeciye de müzik iznine riayetsizlikten yasal işlem

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından dün Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, üç işletmenin kapama saatlerine riayet etmeden faaliyetlerini sürdürdüğü, üç işletmenin ise yetkili makamdan izinsiz ses yükseltici alet kullanarak, müzik yayını yaptıkları tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da bir evin mutfağında çıkan yangın zarara neden oldu

Lefkoşa’da dün saat 13.30 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir evin mutfak bölümündeki davlumbazın aşırı ısınması ve içindeki yağların yanması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, mutfak içerisinde bulunan davlumbaz tamamen, mutfak dolapları ise kısmen zarar gördü.