İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucu, ikamet izinsiz üç kişi tespit edildi.

Polis açıklamasında bahse konu üç kişinin tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

-Girne’de trafik kazası…

Girne’de Kemal Kayacan Sokak’ta dün 22.40’ta Sibel Akın Dalgalı (K-47), 387 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RD 516 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu yolun solundaki park alanında park halinde bulunan SA 670 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, polis, RD 516 plakalı araç sürücüsü Sibel Akın Dalgalı’nın tutuklandığını açıkladı.

-Trafik denetimlerinde 484 rapor, iki tutuklu, 60 araca trafikten men…

Bu arada, ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 1978 araç sürücüsü kontrol edildi ve 267’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 9’u alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u sigortasız, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 41’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 68’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 84’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 484 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Polis açıklamasında, 2 araç sürücüsünün tutuklandığı ve 60 aracın trafikten men edildiği belirtildi.