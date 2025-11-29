Girne Turizm Limanı’ndaki bir yük ve yolcu gemisi içerisindeki araç asansörünün tamiri yapıldığı sırada bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.10 sıralarında, A.S.(E-53) ve Ş.K.(E-35) gemideki araç asansörüne ait hidrolik üzerindeki yağ kaçağının tamirini yapmak amacı ile hidrolik pompasının içerisinde var olan basıncı boşaltmadan açmaları sonucunda, oluşan patlama neticesinde forklift üzerinde bulunan A.S, 2,44 metre yükseklikten demir zemine düşerek ağır yaralandı.

A.S., kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Ş.K.(E-35) ise, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

-Karşıyaka’daki inşaatta üç metre yükseklikten düşen şahıs ağır yaralandı

Karşıyaka’da dün saat 16.30 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan akrabasını ziyarete giden Ali Ezer (E-24), inşaatın ikinci katında bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı üç metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.

Ali Ezer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Marketten hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde dün saat 13.00 sıralarında müşteri olarak bulunan K.G.(K-67), toplam değerleri 668,18 TL olan ürünleri çaldı. K.G. tutuklandı.

-Bahçeden mutfak tüpü çalan kişi tutuklandı

Geçen hafta cuma günü Dörtyol’da bir şahsa ait ikametgahın bahçesinden ocağa takılı bulunan mutfak tüpünün çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak aranan C.A.(E-32) dün tespit edilerek, tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bugün saat 01.30 sıralarında, nefes örneği vermeyi reddeden alkollü içki tesiri altındaki K.B.(E-53) ve saat 03.30 sıralarında Kardeşlik Sokak üzerinde bulunarak, yine nefes örneği vermeyen reddeden alkollü içki tesiri altındaki B.M.(E-19), yüksek sesle bağırıp, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu iki şahıs tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.