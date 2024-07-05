Güzelyurt-Lefke eski Anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıktı, toprak sete çarpıp, takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Leyla Eryürek (K-25), dün saat 07.30 sıralarında, yönetimindeki NC 845 plakalı salon araç ile Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, Güzelyurt Elektrik Santralini geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Eryürek, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Girne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırım taşlarına çarptı

Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde dün saat 11.30 sıralarında Adem Polat (E-38), yönetimindeki JR 439 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden araca çarpmamak için dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve kaldırım taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından dahiliye servisinde müşahede altına alındı.

-Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çelik bariyerlere çarptı, takla attı

Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde dün saat 15.00 sıralarında Ramez Albawab (E-22), yönetimindeki ZPA 496 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı, çelik bariyerlere çarptıktan sonra, takla atıp tekerlekleri üzerinde orta refüjde durdu.

Kaza sonucu yaralanan ZPA 496 plakalı araçtaki yolcu Ghaıth Abdalhaseeb Aal Alsakhhnı (E-26) ve Sameer Azzam Nadhım Alshaıbanı (E-24), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

-Karaoğlanoğlu’nda zincirleme kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda dün saat 19.00 sıralarında Mustafa Akdeniz Sokak üzerinde, Cemile Vukic (K-41), 195 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 012 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Karaoğlanoğlu Caddesine geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı.

Vukic aracıyla, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Tunahan Beypınar (E-26) yönetimindeki NL 280 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağ şeride savrulan NL 280 plakalı araç, o esnada sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Hasan Demirörs (E-35) yönetimindeki SN 267 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan NL 280 plakalı araç sürücüsü Tunahan Beypınar, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, burun kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak, trafik kazası yapan RF 012 plakalı salon araç sürücüsü Cemile Vukic tutuklandı.

-Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü taş duvara çarptı, takla attı

Dipkarpaz’da gece yarısından sonra Polat Paşa Mahallesi üzerinde Ertuğrul Murat Çobanoğlu (E-23), yönetimindeki DH 735 plakalı jeep araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan taş duvara çarpıp, takla atarak, tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.