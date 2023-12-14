Ercan Havalimanı’nda dün sahte belgeyi tedavüle sürerek, başkasının kimliğine bürünen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarında, KKTC’den çıkış yapacak olan U.A.’nın (E-26), tasarrufunda bulundurduğu, sahte olarak başka bir şahıs adına düzenlenen GKRY bölgesinden alınmış oturma izni belgesini, görevli memura ibraz ederek, tedavüle sürüp, belgede adı geçen şahsın kimliğine büründüğü tespit edildi. U.A. tutuklandı.

-Gazimağusa’da müstahdem tarafından hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir üniversitede çalışan Y.C.’nin (E-46), 12 Eylül-7 Aralık tarihleri arasında, üniversite adına satın alınan dört adet cep telefonu ile bir adet dizüstü bilgisayarı ve iş yerine ait toplam 3.000 ABD Doları ile 350.058 TL parayı, kendi banka hesabına havale ederek, çaldığı tespit edildi. Y.C. tutuklandı.

-Bisikletin çalınması ile ilgili bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 25 Kasım tarihinde, Metehan bölgesinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen bir şahsa ait bisikletin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.B.D.(E-23) tespit edilerek, tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.