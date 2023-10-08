Karaoğlanoğlu'nda dün gece ikinci katta bulunan evinin balkonundan düşen Petruta Gürbüz (E-45), ayağından yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 00:10 sıralarında yaşanan olayın ardından Gürbüz’ün sol ayak topuğunda kırık teşhis edildi.

-Ani ölümler...

Polis Girne’de otel odasında ölü bulunan 28 yaşındaki kadının ölüm nedeninin, doku örnekleri üzerinde yapılacak tetkikler sonrası belirleneceğini duyurdu.

Polisten bülteninde, Girne’de kalmakta olduğu otel odasında ölü bulunan 28 yaşındaki Yasmeen Suleıman Nayef Abu Sıtta’nın (K) ölüm nedeninin otopside alınan kan ve doku örneklerinde yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan yine Girne’de bir otelde 4 Ekim’de geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 80 yaşındaki Terrence Harold Wilkins’in de ölüm nedeninin kan ve doku örneklerinde yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı belirtildi.

Gazimağusa’da 5 Ekim’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şengül Akburç’un (K-51) ölüm nedeninin otopsisi raporuna göre, “kanser hastalığı” sonucu olduğu kaydedildi.

Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde dün ölü bulunan 62 yaşındaki Gülseren Ataker’in (K) yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildiği belirtildi.

-Alayköy’de hırsızlık

Alayköy’de Sanayi Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanında muhafaza edilen 100 adet teleskopik ayar vidasının 01-03 Ekim arası çalındığı, olayla ilgili, isimlerinin baş harfleri E.K.(E-28), A.I.(E-22) ve H.A.(E-25) olan üç kişinin tutuklandığı belirtildi.

-İzinsiz ikamet

Ülke geneli yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 25 kişi tutuklandı.

-İzinsiz ateş yakmak

Mormenekşe-Mutluyaka Anayolu üzerindeki bir ikametgahın güney kısmındaki arazide, izinsiz ve gerekli önlemleri almadan kuru otları ateşe vererek yangına neden olduğu gerekçesiyle A.C.O.(E-69) hakkında yasal işlem başlatıldı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında 10 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.