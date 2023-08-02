Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Salih Bolatlı aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bolatlı, 31 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kaldığı ikametgahtan ayrıldı, halen geri dönmedi ve kendisine ulaşılamadı. Bolatlı'nın kayıp olduğu bilgisi dün polise ulaştı ve arama çalışmaları başlatıldı.

-Uchenna Jonathan Ohıem’in otopsisi yapıldı

Gazimağusa’da 31 Temmuz’da kaldığı ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Uchenna Jonathan Ohıem’in (E-27) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Ohıem’in ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

-İzinsiz girdiği araziden 234 adet babutsa çaldı

Zümrütköy’de dün saat 07.00 sıralarında, E.H.Ç.’nin (E-73), bir şahsa ait arazi içerisine sahibinden izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, söz konusu arazi içerisinde ekili bulunan babutsa (hint/frnek inciri) ağaçları üzerinden toplam 234 adet babutsa meyvesini çaldığı tespit edildi. E.H.Ç. tutuklandı.

-Gazimağusa’da ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün polis tarafından yapılan denetimler sonucu ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmayan, ikamet izinsiz M.G.(E-26) ve O.Y. (E-25) tutuklandı.