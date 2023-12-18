Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü trafik ışığına çarptı. Kazada, yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 18.30 sıralarında, Razaq Ayobamı (E-22), yönetimindeki LA 590 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Atatürk Stadyumu çemberindeki trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam ederek, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağındaki refüj içerisine girdi ve trafik ışığına ait demir direğe çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma sürüyor.

-Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün saat 20.00 sıralarında, Hasane Ilgaz sokak üzerinde, Burhan Zengin (E-42), 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MM 682 plakalı kamyonet araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Osmanpaşa Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola Osmanpaşa Caddesi'ne giriş yapması sonucu, o esnada trafik yoğunluğu nedeniyle önünde durmak zorunda kalan Mehmet İş (E-22) yönetimindeki UP 770 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. MM 682 plakalı araç sürücüsü Burhan Zengin tutuklandı.

-İki araç çarpıştı, bir sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 21.00 sıralarında, Osmanpaşa Caddesi üzerinde, Sadık Kaçar (E-44), yönetimindeki KJ 157 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada karşı istikametten gelen ve dikkatsizce seyreden Berke Tepehan (E-20) yönetimindeki EF 390 plakalı salon araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KJ 157 plakalı araç sürücüsü Sadık Kaçar, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.

-Alkollü sürücü elektrik trafosuna ait binanın duvarına çarptı

Gazimağusa’da gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında, Uluçam Yolu Sokak üzerinde Abdullah Çağatay Özsoy (E-25), 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 353 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Demet Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sonunda bulunan elektrik trafosuna ait binanın duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdullah Çağatay Özsoy ve araçtaki yolcu Şebnem Selen Güven (K-26) ile Dilay Torun (K-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma sürüyor.