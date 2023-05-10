-Gazimağusa’da 3 ayrı evde uyuşturucu bulundu

Gazimağusa’da dün Ö.H’nin (E-45) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü (kubar esrar) uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu madde bulunan 2 ucu yanık sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan hassas terazi bulundu.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan, Gazimağusa’da dün B.H’nin (E-26) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara, MDMA türü uyuşturucu madde içeren 1 hap ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan cam pipo ele geçirildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Gazimağusa’da, dün akşamüzeri E.D.U’nun (E-30) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Başkasının kimliğine bürünen şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta, dün sabah polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü N.K’nin (E-31), işlemiş olduğu trafik suçundan rapor edileceği esnada kendisini polise başka bir şahıs olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründüğü bildirildi.

Polis açıklamasında, başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayıp sahte davranışla kayıt temin eden N.K’nin tutuklandığı belirtildi.

-Üzerinde hap bulunan şahsın arkadaşıyla birlikte ülkede kaçak ikamet ettiği anlaşıldı

Gemikonağı’nda, dün akşamüzeri polis tarafından S.N.M’nin (E-22)’nin üzerinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 2 adet hap bulundu.

Bahse konu şahıs ve ev arkadaşı U.N.M’nin (E-21)’nin yapılan muhaceret kontrolünde, her iki şahsın ikamet izinsiz olarak ülkede ikamet ettikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Lapta’da yangın…

Lapta’da, dün sabah bir işletmeye ait ambarda, A.M (E-61), gerekli önleyici tedbirleri almadan kullanımındaki spiral makinesiyle profil demiri keserken, atılan kıvılcımların ambar içindeki düğün dekor malzemelerini tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu muhtelif düğün dekor malzemeleri tamamen yandı.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.