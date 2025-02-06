(Kamalı Haber)- Oğuz Madan, Mehmet Kavaz, Fevzi Kavaz ve Ebubekir Sarı kanunsuz mal tasarrufu suçundan tutuklanarak, bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Aysın Erdemir mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 5 şubat 2025 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Ercan Yonca Kavşağı arasında Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde LC 488 plakalı araç içerisinde şoför olarak bulunan Ebubekir Sarı'nın ve yolcu olarak bulunan Fevzi Kavaz'ın tasarrufunda 45 adet küçük baş hayvan tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturmada söz konusu hayvanların kesim için Lefkoşa'da sakin Mehmet Kavaz'ın bulunduğu mezbahaneye götüreceklerini ve Kavaz'ın kendilerini beklediğini öğrendiklerini belirtti.

Polis memuru, küçük baş hayvanların ise Akıncılar'da sakin Oğuz Madan'a ait olduğunu ve yapılan kontrolde kulak numaralarının daha önceden kullanılan başka kulak numaraları ile eşleştiğinin tespit edildiğini, bu hususla ilgili izahat istendiğinde zanlıların herhangi izahat vermediklerini aktardı.

Polis memuru, zanlıların tutuklandığını, telefonlarının emare olarak alındığını ve PGM Data'da inceleme şubesinde inceleneceğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri ve temin edilecek ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.