Dün gece İskele’de bir otelde konser verdiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’a otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Volkan Konak’ın otopsisinde, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

- Girne sakini 58 yaşındaki Ceylan yaşamını yitirdi

Girne’de sakin Sevda Ceylan (K-58) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ceylan, bugün saat 02.00 sıralarında, Girne’deki bir kumarhane içerisinde aniden rahatsızlandı.

Ceylan, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklamada, ölüm sebebinin otopsi sonucunda tespit edileceği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Ayşe Fellah’ın ölüm sebebi kalp krizi, Pauliukou’nunki ileri tetkiklerde belli olacak

Cuma günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Lefkoşa’da Sakin Ayşe Fellah’a (K-62) yapılan otopside, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Çarşamba günü ise Yeniboğaziçi Orkide Sokak’ta yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Alıakseı Pauliukou’ya (E-79) yapılan otopside ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda tespit edileceğinin belirleneceği açıklandı.

Polis, her iki olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 2 kişi tespit edildi

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde ülkede izinsiz ikamet eden 2 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, şahısların tutuklanarak aleyhlerine yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

- Girne Polis Müdürlüğü’nde bulunan şahıs sarhoşken rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı

Dün gece 23.30 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü’nde bulunan bir şahıs, sarhoşken rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, B.C.K.(E-25), 133 miligram alkollü içki tesiri altındayken makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, rahatsızlık verdi.

Şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.