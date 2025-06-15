(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında uyuşturucu madde ile yakalanan Oğuzhan Türkmen mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru hacı durdu özer mahkemeye olguları aktardı. Polis, 14 Haziran 2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının tasarrufundaki valize Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu söz konu valizde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'a 2 bin 500 TL ye aldığını, bir kısmını içip geri kalanını tatil için geldiği kuzey Kıbrısa getirdiğini söylediğini aktardı. Ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın yeni başladığını başladığını bildiren polis mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.