Girne-Tatlısu Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, dün sabah 07.00 sıralarında Yusuf Can Kaymak (E-24) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YP 452 plakalı motosikletle Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve bankete düştü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu Pelin Seyhan (K-23), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından gözetim altına alındı.