KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

07.12.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da, A.B.(E-21)’nin üzerinde ve akabinde Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda; tasarrufunda toplam 41,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan zanlı C.R.(E-18), Lokmacı Kara Geçiş Kapısından çıkış yapacağı esnada tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KORKUTMAK MAKSADIYLA BIÇAK TAŞIMAK, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK VE RAHATSIZLIK

08.12.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kaleiçi’nde kamuya açık bir yer olan Naim Efendi Sokak’ta, F.A.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçağı, korkutmak maksadıyla sağa sola salladıktan sonra makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

08.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YARALANAN ŞAHIS

08.12.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, İskele’de kalmakta olduğu ikametgahın bahçesi içerisinde, Nedir JORAYEV (E-30), yanmakta olan mangalın daha hızlı yanması için mangal içerisine benzin döktüğü esnada, ateşin üzerine sıçraması sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.