ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

09.02.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ayten DUYGULU (K-79) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

09.02.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, F.B.(E-30)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 46 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 18 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH İLE PATLAYICI MADDE TASARRUFU VE TAŞINMASI

09.02.2025 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Topcuköy’de 18 numaralı av bölgesi içerisinde, Polis tarafından yapılan avcı kontrolleri sırasında, R.B.(E-62)’nin ava açık bir günde, tasarruf ve avlanma ruhsatı olmadığı halde yetkili makamdan izinsiz olarak, toplam 8 adet canlı av tüfeği fişeği ile birlikte av tüfeğini kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

09.02.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, İsmail KILAVUZ (E-38) 483 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NT 404 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyip sol şeride geçmesi neticesinde, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Sultan KOÇ (K-47) yönetimindeki US 110 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NT 404 plakalı araç sürücüsü İsmail KILAVUZ aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.