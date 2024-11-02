VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

1. 01.11.2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde, A.C.V. (E-24), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle M.S.(E-52)’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiği sırada, aldığı yumruk darbesi ile M.S’nin yere düşerek kafasının beton zemine çarpması neticesinde kafa tasında çatlak oluşmasına sebebiyet vermiştir. Olayda yaralanan M.S. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması ve kafa tasında çatlak teşhisi ile Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında A.C.V. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.11.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Girne’de, Y.S.(E-27), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle ev arkadaşı K.G.(K-27)’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında Y.S.(E-27) tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontörlünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

24.10.2024 tarihinde, Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yerinde kasa içerisinde muhafaza edilen; 21,849 Dolar ve 500,000 Euro nakit paralar ile işveren adına düzenlenen toplamda 33,000 Euro meblağdan oluşan muhtelif çek yaprakları çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen iş yeri çalışanı S.K.(E-27) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNULMASINA MÜSAADE ETMEK

01.11.2024 tarihinde, İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından İskele ve Bafra bölgelerinde faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrol neticesinde; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

01.11.2024 tarihinde, saat 00:50 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde A.C.B.(E-28), 258 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAPAMA SAATİNE UYMAMAK VE SATIŞ BELGESİ RUHSATI OLMAKSIZIN TÜTÜN ÜRÜNÜ SATMAK

02.11.2024 tarihinde, Girne bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinin izin şartlarına yönelik Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, iki işyerinin mekan kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu, bir iş yerinin ise tütün ürünü satış belgesi ruhsatı olmadığı halde nargile tütünü satışı yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu işyerleri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

01.11.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 340 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ 01.11.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,229 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 340 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

33’ü trafik ışıklarına uymamak,

22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

1’i sigortasız araç kullanmak,

137’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.