GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

22.06.2023 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Haspolat’ta, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Ö.Ö.(E-45)’ye ait kasap dükkanında yapılan arama neticesinde; toplam 500 kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ve 40 kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti, bahse konu iş yerinin yanında durmakta olan B.S.(E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada ise toplam 563 kg kemikli sığır eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bashe konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

22.06.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Kalkanlı'da Eminem Sitesi yanında meydana gelen yangın sonucu, Özcan Toprak'a ait bahçe içerisinde bulunan 8 adet ağaç ile 3 adet arı kovanı ve Selim ULUBATLI'ya ait bahçe içerisinde bulunan toplam uzunluğu 480 metre olan sulama hortumları ve 8 adet ağaç yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 22.06.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Alpet Petrol istasyonu içerisinde, güney istikametine doğru 91 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LG 140 plakalı salon araç ile seyreden Yıldız KENCER (K-51) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde tek yön levhasına riayet etmeden Dr.Fazıl Küçük bulvarına giriş yapması sonucu o esnada aynı cadde üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden ve tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Mehmet Veysel GÖRMEZ (E-36) yönetimindeki SD 966 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmanın etkisi ile yol içerisinde kontrolsüzce savrulan LG 140 plakalı araç, o esnada Kemal Aksay Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden ve seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Alpet ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Ferzan KALÇAY (K-35) yönetimindeki VA 342 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. soruşturma devam etmektedir.

2. 23.06.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu 4-5 kilometreleri arasında, Marıyam SULTANOVA (K-25), 232 mlgr alkollü içki tesitri altında, yönetimindeki NT 547 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine yolun solundan çıkış yaparak bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.