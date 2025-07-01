-Akçay’da narenciye bahçesinde yangın

Akçay’da bir şahsa ait narenciye bahçesinde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın sonucu toplam 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, kuru otlar ve 5 adet narenciye ağacı zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’deki bir kumarhanede hırsızlık

İskele’de faaliyet gösteren bir kumarhanede dün gece 23.00 sıralarında oyun makinesi üzerinde bırakılan bir cep telefonu çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen S.O. (E-45) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İçki tesiri altındaki şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Karaoğlanoğlu’nda bir kumarhanenin girişinde dün saat 11.00 sıralarında 266 mg alkollü içki tesiri altındaki M.T. (K-37) yüksek sesle bağırıp, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Müzik yayın izni olmayan mekanlara yasal işlem yapıldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde iki işletmenin müzik yayın izni olmadığı tespit edildi.

Erhürman: “Memleketin gailesini çeken, yetişmiş, liyakatli insanlarla birlikte yürüyecek, birlikte yöneteceğiz”
Erhürman: “Memleketin gailesini çeken, yetişmiş, liyakatli insanlarla birlikte yürüyecek, birlikte yöneteceğiz”
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Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.