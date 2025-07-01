-Akçay’da narenciye bahçesinde yangın

Akçay’da bir şahsa ait narenciye bahçesinde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın sonucu toplam 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, kuru otlar ve 5 adet narenciye ağacı zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’deki bir kumarhanede hırsızlık

İskele’de faaliyet gösteren bir kumarhanede dün gece 23.00 sıralarında oyun makinesi üzerinde bırakılan bir cep telefonu çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen S.O. (E-45) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İçki tesiri altındaki şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Karaoğlanoğlu’nda bir kumarhanenin girişinde dün saat 11.00 sıralarında 266 mg alkollü içki tesiri altındaki M.T. (K-37) yüksek sesle bağırıp, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Müzik yayın izni olmayan mekanlara yasal işlem yapıldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde iki işletmenin müzik yayın izni olmadığı tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.