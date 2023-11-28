Biri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, diğeri de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören iki kişi, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, 21 yaşındaki Mihriban Günel, önceki gece 20.45’te Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan 83 yaşındaki Ahmet Aktaş da dün akşam 19.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.