ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

05.10.2025 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Seval ÖZTAN (K-68) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

25.09.2025 tarihinde, Girne’de bir Plajda, deniz içerisinde ayakta durduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sevk edildiği Lefkoşa Kolan British Hospital’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Olaug Modalslı HINNA (K-77)’ya otopsi yapılmıştır.

Otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

01.10.2025 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki eğlence mekanına, tabanca ile ateş açılmaya çalışılması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ü.Y.(E-45) ve C.A.A. (E-19) da tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KUMAR OYNAMAK VE OYNANMASINA MÜSAADE ETMEK

05.10.2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren ve R.Ç. (E-40)’nin işletmeciliğini yaptığı bir kahvehanede, Polis Ekipleri tarafından yapılan denetimde, R.Ç., İ.K.(E-35), M.Ç.(E-60), Y.B.(E-48), C.A.(E-59), M.G.(E-57) ve T.E.(E-65)’nin para karşılığında kağıt oyunu (atanasi) oynamak suretiyle, kumar oynadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

04.10.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MEKAN KAPATMA SAATİNE UYMAMAK VE YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK

06.10.2025 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından kontrol ve denetimlerde, toplam 4 işletmenin mekan kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu ve 2 işletmenin ise yetkili makamdan alınmış geçerli müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

05.10.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, İskele’de kamuya açık bir yer olan Makenzi Plajında, N.G.(E-31) 241 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

05.10.2025 tarihinde Polise verilen bilgide; 01.10.2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Bamiji Tony OMOLADE (E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 05.10.2025 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Yönem Anastasia GÜNDOST (K-18) yönetimindeki ZK 607 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru geçmeye çalışan yaya Dilber YAĞ (K-68)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Dilber YAĞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 05.10.2025 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, İskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde, İskele’de sakin Pavlo STOIKA (E-38) 249 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 137 plakalı salon araç ile Ünimar Çemberi istikametinden, Ecevit Meydanı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırımın taşına çarptıktan sonra savrulmuş ve yolun sağında kaldırım üzerinde park halinde bulunan İbrahim SOYKARA (E-40)’nın sorumluluğundaki HV 765 plakalı salon araç ile bir ikametgahın önündeki demir talvar direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu GB 137 plakalı araç sürücüsü Pavlo STOIKA, ambulans ile hastaneye gitmeyi kendi isteğiyle reddetmiştir. Pavlo STOIKA alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 05.10.2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde, John Tega OMOGBESIA (E-30) yönetimindeki RD 771 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Gönendere-Serdarlı arasına geldiğinde, yolun sağ şeridine geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tijen GÜLEK (K-57) yönetimindeki SZ 166 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan SZ 166 plakalı araç sürücüsü Tijen GÜLEK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde her iki ayağında parçalı kırık ve kafa travması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Güven BOZDAĞ GÜLEK (E-60) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol kalça kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır.

RD 771 plakalı araç sürücüsü John Tega OMOGBESIA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve tutuklanmıştır. Soruştuırma devam etmektedir.