Gazimağusa’da polis uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişiyi tutukladı.

Polis Bülteni’ne göre, U.A. (E-24), ikametgahında bulunduğu sırada üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet kağıt parçası ve bir miktar tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

-Gönyeli’de hırsızlık

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir restaurant önünde 24 Mayıs’ta düşürülen cep telefonunu çalan kişiler olduğu saptanan F.Ö. (E-22) ve D.Ö. (K-23) tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

-Hırsız yakalandı

Boğazköy’deki bir eczaneye 5 Mayıs’ta müşteri olarak girerek 917 TL değerinde muhtelif ürün çalan A.Ö. (K-48) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Rahatsızlık veren alkollü tutuklandı

Girne Elmalı Sokak’ta dün 22.00 sıralarında, 407 miligram alkol tesiri altındaki E.L. (E-30) araba yıkayan komşularına küfür edip bağırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

-İkamet izinsiz bir kişi tespit edildi

Polis denetimlerinde dün, ikamet izini bulunmayan 1 kişi tespit edildi. Tutuklanan şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.