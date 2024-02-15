Ortaköy’de faaliyet gösteren bir barda dün yaşanan olayda B.A.(E-32), 280 miligram alkolü içki tesiri altında olduğu esnada, hesap yüzünden tartıştığı bar görevlisine bıçak salladı, bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Polis Basın Bülteni’ne göre olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde B.A.’nın ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

-Ülke genelindeki kontrollerde ikamet izinsiz 9 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Şüpheli davranan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Lefkoşa'da dün 17.00 sıralarında, Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekibi, şüpheli vaziyette tespit edilen D.İ.A.’nın (E-32) üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

-Yapay Zekâ Operasyonu kapsamında yeni tutuklama

Girne’de 6 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Yapay Zekâ Operasyonu” kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan V.A. (E-45) dün Girne'de tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Piyangolar Yasası’na aykırı hareketten üç kişi tutuklandı

Polis, dün Demirhan’da A.P. (E-35) ve Lefkoşa’da M.Y.’nin (E-49), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ait kazı kazan ve piyango biletlerini yetkisiz olarak satarak Piyangolar Yasası’na aykırı hareket ettiğini tespit etti.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.K.(E-35) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

-Sigorta kapsamayacağı için yalan beyanda bulundu…

Lefkoşa’da dün Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili ileri soruşturmada, kullanımındaki araçla kaza yapan M.N.T.’nin (E-28), aracın sigorta belgesinde ismi yazmadığından ve araç sigortasının sürücüyü kapsamayacağından dolayı, Y.T.’nin (E-60) kazayı kendisinin yaptığı yönünde polise yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. Y.T. hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

-Haspolat’ta iş kazası

Haspolat’ta bir iş yerinde dün 11:30 sıralarında, lavabodaki yarığın kapatılması için kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlama neticesinde atılan parçacıklar işçilerden İntiaz Waqas’ın (E-37) yüzünü yaraladı. Waqas kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.