İNSAN KAÇIRMA, SOYGUN, ŞİDDET TEHDİDİ VE CİDDİ DARP

05.08.2024 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Gönyeli’de, S.D.(E-39), kalmakta olduğu daire içerisinde, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesi ile ayni yerde sakin B.U.(E-20)’nun boğazını sıkıp, yüzüne vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra kendisine para vermesini isteyip, söz konusu şahsın rızası dışında zorla ve tehditle kullanımındaki aracına koyup Girne'ye götürerek, 7,400 TL’yi ATM cihazından, 2,600 TL’yi de İBAN numarası ile başka hesaba havale ettirmek suretiyle toplam 10.000 TL parasını alıp soygunda bulunmuştur. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs (S.D.) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE İTHAL VE TASARRUFU, I. DERECEDE ASKERİ YASAK BÖLGEYE İHLAL

06.08.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Güvercinlik köyünün batı kısmında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda (Dikenli Tel Operasyonu), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden gizlice KKTC topraklarına giriş yapan N.Ç.(E-41) ve A.M.(E-20) tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Bahse konu şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise tasarruflarında 2 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ile toplam 24 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN-METHEAMPHETAMİNE) TASARRUFU

06.08.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.E.(E-43)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 3 gram ağırlığında metheamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

06.08.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, KKTC'ye giriş yapan M.Ç.(E-30)’ye narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

06.08.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Ercan Havaalanında, R.L.(E-65) ve R.M.L.(E-37), bir yolcu tarafından giden yolcu salonu içerisinde unutulan ve içerisinde 7.050 ABD Doları, 10.000 TL , 1 adet airpod kulaklık ve mesleki kimlik kartı bulunan el çantasını çaldıkları tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.





VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

04.08.2024 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde A.F.Y.(E-30) trafik konusundan dolayı kendisini uyaran M.T.(E-31)2ye küfür ettikten, elleri ile sonra söz konusu şahsın kafasını sıkıp, yüzüne tokat ve yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs (A.F.Y.) 06.08.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

22.06.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

02.08.2024 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Mehmet BARAK (E-15) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

07.08.2024 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Gönyeli Çemberi yakınlarında, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunan MK 238 plakalı araçta, muhtemelen sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamları ile elektrik tesisatı, sağ ön far ve tamponu yanarak, ön cam ve kaportası ise ısıdan dolayı zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

06-07 Ağustos 2024 tarihleri, 20:00 - 02:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1532 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 178’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 47’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 97’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı muayenesiz araç kullanmak ve 240’ı sair suçlardan olmak üzere toplam 638 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 113 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneler, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 752 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 49’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak ve 94’ü sair suçlardan olmak üzere toplam 189 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 27 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

1. 06.08.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Muhammad Balal ANJUM (E-34) 124 mlgr alkollü içki tesiri altında EM 844 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırda, gidiş istikametine göre yolun solunda bir iş yeri önünde park halinde bulunan UZ 733 plakalı aracın sağ yan kısmına aracının çarpmıştır. Kaza sonrası yoluna devam eden EM 844 plakalı araç yol üzerinde bulunan Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde o esnada önünde aynı şerit içerisinde ve aynı istikamete doğru seyreden trafik ışığının kırmızı yanması sebebiyle durmak zorunda kalan Kadri NURİ (E-37) yönetimindeki FM 868 plakalı aracın arka kısmına aracının çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında EM 844 plakalı araç sürücüsü Muhammad Balal ANJUM tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 06.08.2024 tarihinde, saat 08:20 sıralarında, Tepebaşı’da Hürriyet Caddesi üzerinde Nihal CEYLAN (K-26), 95 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KM 637 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmından bankete düştükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun sağ kısmından çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Soruşturma devam etmektedir.