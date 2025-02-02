ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

31.01.2025 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda ikametgahının bahçesi içerisinde odun kestiği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Adıl AMIRJANOV (E-75)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “böbrek yetmezliği, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VEYA DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP OLMA (GELİŞME)

18.01.2025 tarihinde, Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağı içerisinde, kullanımındaki kamyonun kayaya çarpıp devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan kamyon sürücüsü MD Ali AKBAR (E-39), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31.01.2025 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU VE TAŞIMA

01.02.2025 tarihinde, saat 22.45 sıralarında, Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolu üzerinde, polis tarafından iki ayrı araçta yapılan aramada; A.Y.(E-50)’nin adına kayıtlı av tüfeği ile 175 adet av tüfeği fişeklerini, N.Ö.(E-52) adına kayıtlı av tüfeği ile 25 adet av tüfeği fişeklerini, İ.T.(E-63)’nin adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini, H.E.(E-56)’nin adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini ve M.D.(E-39)’nin ise adına kayıtlı av tüfeği ile100 adet av tüfeği fişeklerini ava açık olmayan bir günde yetkili makamdan izinsiz olarak kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE İZİNSİZ EMLAKÇILIK YAPMAK

07.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da, A.U.(E-26), İskele Long Beach Bölgesinde bir site içerisinde bulunan daireyi, emlakçı olmadığı halde başka bir şahsa kendisini emlakçı olarak tanıttıktan sonra konu daireyi mal sahibinin bilgisi dışında 120,000 Stg karşılığında satmak için anlaşıp, söz konusu şahıstan kapora ücreti olarak 2,000 Stg nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

01.02.2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde N.R.(E-24), 355 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada ve saat 21.00 sıralarında, İnönü’de Atatürk Caddesi üzerinde Ş.D.(E-45) ise 183 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.













KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

01.02.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.





ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 377 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ 01.02.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,166 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 377 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 araç trafikten men edilirken 1 sürücü ise tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

180’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

1’i sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve

87’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.