ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

08.02.2025 tarihinde, Güzelyurt’ta kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Raif SARİLER (E-63)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp kapak hastalığı, opere aort diseksiyon, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA KAYIT TEMİNİ

14.10.2024 tarihinde Gazimağusa’da, D.N.(E-25)’nin, satması için kendisine bırakılan bir şahsa ait salon aracı, kendilerine aracı devretmek için vekaletname verilmemesine rağmen H.C.A. (E-25) ile birlikte sahte bir vekaletname hazırladıktan sonra, konu aracı başka bir şahsa devredebilmek maksadıyla söz konusu sahte vekaletnameyi Gelir ve Vergi Dairesi’nde ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahışlar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE DARP

10.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir araç park yeri içerisinde, kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, S.E.(E-45) ve M.B.(E-22) bir taraf olup, M.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı D.N.(K-25) ve D.A.(E-26)’nın üzerine doğru sallayıp, D.A.’yı sağ el parmakları arasından yaraladıktan sonra, D.N. ve D.A.’nın yüzlerine yumruk vurmak suretiyle de darp etmişlerdir. S.E. ve M.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

10.02.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

10.02.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit İbrahim Ramazan Sokak’ta, bir ikametgahın yatak odasında, muhtemelen yatağa yakın olan elektrikli sobanın yorganı ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odasında bulunan tüm mobilya ve eşyalar, salon kapısı ve iki kişilik oturma grubu yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise tüm evin duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.











TRAFİK KAZASI

1. 10.02.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde, Barış Hüseyin POLATTEMİR (E-24) yönetimindeki YF 870 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Zorba Petrol yol kavşağına geldiğinde kavşak üzerinde araç geçmesi sonucu, o esnada kavşakta kendisine yol verildiği için caddeye giriş yapmaya çalışan Gökdeniz AVCI (E-20) yönetimindeki SB 342 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Barış Hüseyin POLATTEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 10.02.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Nihat TATAR (E-28) yönetimindeki JL 861 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Fırat Serhat Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ kenarında park halinde bulunan Hakkı ALTINTAŞ (E-41) sorumluluğundaki YK 969 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan JL 861 plakalı araç, yine yol kenarında park etmek için duran Ferit ESAT (E-54) yönetimindeki VS 371 plakalı salon aracın sağ ön kısmına da çarpmıştır. VS 371 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle sola doğru savrularak, sol yan kısmı ile trafik adasına ve trafik levhasına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan VS 371 plakalı araç sürücüsü Ferit ESAT, kendi imkanları ile gittiği Tıp Merkezi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. JL 861 plakalı araç sürücüsü Nihat TATAR, sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 10.02.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Abdülkadir ŞAHİN (E-57) 262 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki THV 260 plakalı tır araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu Yol Kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdülkadir ŞAHİN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 10.02.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Emre KARA (E-26) 207 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FN 318 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Emre KARA alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

5. 11.02.2025 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, sakin Efe KOSOVA (E-23) 182 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJ 664 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve banket içerisinde bulunan elektrik panosuna çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.