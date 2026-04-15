ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

13.04.2026 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa KOMPİL (E-57)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve ventrikül riptürüne bağlı kalp tamponadı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞURUCU MADDE TASARRUFU

14.04.2026 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan K.D.(K-29), Y.K.(E-41) ve Y.A.(E-38) x-ray cihazından geçtiği sırada, polis tarafından eşyalarında yapılan aramada, tasarruflarında toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

14.04.2026 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Akkavuk Mescidi Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.A.(E-25), W.M.(E-32), M.B.(E-28) ve M.A.(E-24) bir taraf olup, diğer bir taraf olan İ.C.K.(E-26) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suratiyle kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri sırada, aldığı darbeden dolayı W.M.’nin burun kemiği kırılmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

DAİMİ SURETTE BALIK AVLANMASI YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMAK

14.04.2026 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Alagadi 2 Özel Koruma Bölgesi’nde, N.Y.(E-38)’nin motorlu kamış ile deniz kıyısında balık avladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahsa 60.618 TL tutarında idari para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.