ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM

1. 26.11.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ayşe CÜFERLER (K-55), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 26.11.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Güner GÜNAL (E-80), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

25.11.2024 tarihinde, Girne’de Ecevit Caddesi’nde, yol içerisinde düşürülen bir şahsa ait motosiklet kaskı alınıp çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.B.K.(E-21) ve E.Y.(K-19) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR, CİDDİ DARP VE RAHATSIZLIK

26.11.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, erkek arkadaşına baktığı gerekçesiyle F.E.E.H.(K-26), bir kadın şahsın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, konu şahsın ellerindeki üç adet protez tırnağın kırılıp hasara uğramasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS

26.11.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele’de, Zhang LIANFENG (E-46) merdiven ile kalmakta olduğu ikametgahın çatısına çıktığı sırada, merdivenin kayıp yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisi ile cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 26.11.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Eski Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Nizamettin BORA (E-32) yönetimindeki JH 395 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Berkel Mobilya önlerine gelidiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden Aral EVGİNEL (E-18) yönetimindeki YR 784 plakalı aracı sağından geçmek için dikkatzice karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mırshat MURADOV (E-28) yönetimindeki YJ 664 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun soluna savrulan JH 395 plakalı araç, sol arka kısmı ile YR 784 plakalı aracın sağ ön kısmına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan JH 395 ve YJ 664 plakalı araç sürücüleri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Nizamettin BORA kaburga kemiklerinde ve sağ ayak kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşehede altına alınırken, Mırshat MURADOV ise sol kol kemiği kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 27.11.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, SAQIB ISHAQ (E-35) 136 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LJ 848 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde yolun sağında park halinde bulunan Mustafa DEMİR (E-25) sorumluluğundaki KG 674 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan LJ 848 plakalı araçtaki yolcu Metin DUMAN (E-49), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

LJ 848 plakalı araç sürücüsü SAQIB ISHAQ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.