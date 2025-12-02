ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 02.12.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Bafra’da sakin Oluş ALACAN (E-53), Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, olay yerine gelen 112 Sağlık Görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede ise, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.12.2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Çamlıbel’de Laden Sokak üzerinde, Akdeniz’de sakin Bostan KIRAR (E-59) yönetimindeki kamyonet araç ile Alpet Petrol İstasyonu yakınlarında seyir halinde olduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, durup yola indiği sırada yoldan geçen şahıslar tarafından farkedilmiş ve ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede ise, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

29.11.2025 tarihinde, Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından B.D.(E-38)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından “Narkotik Dedektör Köpeği Koko” ile birlikte, B.D.’nin kalmakta olduğu ikametgahta tekrar yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 19 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi de bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

01.12.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











ARAÇ YANGINI

01.12.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir makinist garajında, tamir edilmekte olan bir şahsa ait salon aracın benzin pompası değiştirildiği sırada, muhtemelen çekilen harici elektrik hattında oluşan kıvılcımların sızan benzine temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın içi, tavanı, motor bölümü, sol ön ve sağ kapısı tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın sırasında yaralanan iki garaj çalışanı ise, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

01.12.2025 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Mehmetçik’te Nafi Yılmaz Sokak üzerinde, Aydın Özalp USLUER (E-13) yönetimindeki elektrikli scooter ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında park halinde bulunan Ahmet KARAÇALI (E-58) sorumluluğundaki FT 997 plakalı kamyonun sağ arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Aydın USLUER, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafatasında ve sol dizinde kırık teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.