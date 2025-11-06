ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

06.11.2025 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ahmet AKARSU (E-47) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

04.11.2025 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Mehmet Atakan BAŞTÜRK (E-69)’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 05.11.2025 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, KKTC’ye giriş yapan Z.B.(K-22)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 06.11.2025 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Eski Anayolu üzerinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, B.O.(E-23)’nun tasarrufunda bulundurduğu içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücüyü yere attığı esnada tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 06.11.2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne’de Şair Nedim Sokak üzerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından denetim yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan M.K.(E-20)’nin kullanımındaki ve A.G.(E-18), Y.E.K.(E-21) ile B.S.(E-24)’nin yolcu olarak bulundukları araçta yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

17.09.2025-01.11.2025 tarihleri arasında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir restoranda çalışan ve şirket ortağı olan A.K.(E-30)’nin, işletme sahibinin bilgisi dışında müşterilerden tahsil edilen toplam 144.800 TL parayı, başka bir şahsın hesabına aktarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.







KASTİ HASAR

05.11.2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Posta sokak üzerinde, kimliği meçhul bir şahsın tasarrufunda bulundurduğu taş ile park halinde bulunan bir şahsa ait aracın arka camına kasten vurup kırdığı ve halka açık tuvalet içerisine girerek 3 adet aynaya da kasten vurup kırmak suretiyle hasara uğrattığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen Ü.E.(E-36) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TASIMA, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

05.11.2025 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Şehit Sıtkı Sokak’ta, İ.D.(E-44) 271 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup üzerinde yapılan aramada ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı da tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

05.11.2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Alsancak’ta Badem Sokak’ta, N.G.T.(K-52) 148 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK VE MÜZİK YAYIN İZNİNE UYMAMAK

05 ve 06.11.2025 tarihilerinde, Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik Polis Ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 3 eğlence mekanının yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı, 2 eğlence mekanının ise müzk yayın izninde belirtilen saatlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İZİNSİZ AKARYAKIT TASARRUFU

05.11.2025 tarihinde, Haspolat’ta, A.A.(E-22) ve M.A.(E-22)’nın kalmakta oldukları ikametgahta, toplam 798 litre benzin ile 1,798 litre mazotu izinsiz olarak depoladıkları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

05.11.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 17 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir

TRAFİK KAZASI

06.11.2025 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinde, Osman BARIŞSEVER (E-39) yönetimindeki YY 231 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli’de Kurakçıl Çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşları ile çember içerisinde bulunan çiçekler ve taşlara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.