İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu’nda, bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Osman Barışsever (E-39), yönetimindeki YY 231 plakalı araçla seyrettiği sırada Gönyeli’de Kurakçıl çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, bordür taşları ile çemberde bulunan çiçekler ve taşlara çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.