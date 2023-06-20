ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

19.06.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de sakin Ike OKATA (E-38) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

19.06.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da, polis tarafından T.G.(E-32)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR, HAYVANLAR İLE MALA ZARAR VERMEK VE MÜLKE TECAVÜZ

19.06.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, H.H.B.(E-58)’nin sorumluluğundaki yaklaşık 150 adet küçük baş hayvanı ile, Meriç köyünün güney kısmında bulunan bir araziye sahibinden izinsiz olarak girdiği ve söz konusu arazi içerisinde ekili olan arpalara, hayvanlar ile kasten zarar verdiği tespit edilmiştir. Bahe konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

20.06.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Bafra’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.T.(E-39) 208 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, Mehmet TUNCAY(E-21)’ın yüzüne kafası ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

19.06.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ahmet Küçük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalmakta olan Silary A. JACKSON (E-28), dairesinin kapı anahtarını ikametgah içerisinde unuttuğu gerekçesiyle, ikametgaha giriş yapmak maksadıyla apartmanın damındaki korkuluklara ip bağlayıp mutfak balkonuna atlamaya çalıştığı sırada, ipin kopması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten zemin kattaki dairenin balkon tentesi üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

19.06.2023 tarihinde Polise verilen bilgide, 18.06.2023 tarihinden beridir Melek KAŞIKCI (K-15)’nın ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 19.06.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Tatlısu’da Bahçeler Sokak üzerinde bulunan bir tarlada, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 15 dönüm biçilmiş arpa tamamen, 15 adet incir ile 7 adet harnup ağaçları ise kısmen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.06.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kilitkaya’da, Ali ZABİTLER’e ait ikametgahın önünde, park halinde bulunan traktörün muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu traktörün kabin iç kısmındaki plastik aksamları, ön camı, muhtelif hava, su ve yağ hortumları, fren pompası ve elektrik kabloları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

3. 19.06.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de, Kurtuluş ATIŞ yönetimindeki salon araç ile Karmi'den Edremite doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü tamamen, elektrik aksamları ise kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön farları, motor kaputu, sol ön çamurluk kaportası, ön camı ve silecekleri de zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 19.06.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Beylerbeyi’de Dereboyu sokak üzerinde, Tünay YİĞİTER (E-7) yönetimindeki bisiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, bisikletin kontrolünü kaybederek yolun batı kısmından dışarıya çıkmış ve çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tünay YİĞİTER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kafa tası kırığı teşhisi nedeniyle çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Zeka Adil Sokak üzerinde, Hazım ÖZGÖREN (E-63) 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HV 577 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdal AKSU (E-35) yönetimindeki GB 351 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HV 577 plakalı araç sürücüsü Hazım ÖZGÖREN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.