ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 26.03.2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde, KKTC’de turist olarak bulunan Anke Chrıstıne WEBER (K-77) aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 27.03.2026 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Hamitköy’de sakin Muhammad Salar BHATTI (E-38 günlük) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, babası tarafından getirildiği Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

25.03.2026 tarihinde, Mehmetçik’te kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hasan ONBAŞI (E-40)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

26.03.2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen S.G.A.A.A.(E-24)’nın üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 3 gram ağırlığında kokain türü, 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü ile 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP, KAVGA VE RAHATSIZLIK

26.03.2026 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Dörtyol’da Adnan Menderes Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.F.(E-62) bir taraf olup, diğer taraf olan N.G.(E-69), Ü.G.(E-67) ve A.G.(K-64) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı N.G.’nin göğüs kemiği kırılmıştır.

N.G. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Tüm şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.





KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

26.03.2026 tarihinde, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

26.03.2026 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir alüminyum şirketinde çalışan MD Lutfor RAHMAN (E-24), testere ile alüminyum kestiği sırada sağ elindeki bir parmağını kesmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.