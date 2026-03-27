“Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar" başlıklı sempozyum, Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) başladı.

GAÜ'den verilen bilgiye göre, GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen iki günlük sempozyum, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılıyor.

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Yüksel, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun güncel gelişmelerin tartışılması, deneyimlerin paylaşılması ve vizyonun geliştirilmesi için bilimsel platform sunduğunu kaydetti.

Yapay zekalı teknolojilerin fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanımının yaygınlaşmakta olduğunu belirten Yüksel, ancak yapay zekanın uzmanların analiz yetilerinin bir ölçüde "emilmesine" yol açtığını söyledi. Yüksel, "Önerilecek egzersizlerin seçiminde yapay zeka yanında, başka bir bilimsel yayın veya araştırmayı kullanırken, tabii ki bunların hepsini akıl süzgecimizden de, deneyimlerimizden geçirmemiz gerekiyor. Aslında elimizdeki bu gücün bizde uyandırdığı, şimdiki bilgilerimizle harmanlandığı takdirde, dijital ve teknolojik dönüşüm gerçekliğinin arzu edilen müspet geleceğe evrilmemizi destekleyeceği yönündeki genel inançtır.” dedi.

-Yurtsever

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ise, “Dijital dönüşüm, ancak insan merkezli bir anlayışla anlam kazanacaktır" dedi.

"Egzersiz reçetelendirmede kim daha etkili: fizyoterapist mi, yapay zekâ mı?" sorusunun insanlık tarihinde yeni bir eşik olduğunu belirten Yurtsever, "Ancak şu soruyu sormak zorundayız: İyileşme sürecinde insan dokunuşunun, empati ve sezginin yerini ne ölçüde doldurabilir? Belki de asıl mesele, birinin diğerine üstünlüğü değil; insan ile teknolojinin en doğru iş birliğini kurabilmektir" şeklinde konuştu.

Bahse konu sorunun tüm meslek alanlarını da ilgilendirdiğini belirten Yurtseven, yapay zekaya gelen dönüşümün sosyal ve insani boyutları olan bir dönüşüm olduğunu belirtti ve "Geleceğin dünyası, disiplinler arası iş birlikleri üzerine inşa edilecektir” dedi.

Sempozyum başlıkları şöyle: "Yapay Zekâ ve Dijital Sağlık Uygulamaları, Ekran Temelli Rehabilitasyon Sistemleri, Simülasyon Teknolojileri ile Klinik Eğitim, Giyilebilir Teknolojiler ve Hareket Analizi, Ortopedik Rehabilitasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar, Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Tedavi Modelleri, Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Yeni Perspektifler, Klinik Karar Verme Süreçlerinde Teknoloji Entegrasyonu, Multidisipliner Rehabilitasyon Yaklaşımları, Kanıta Dayalı Fizyoterapi Uygulamaları ve Geleceğin Rehabilitasyon Modelleri ve Dijital Dönüşüm"