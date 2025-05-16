ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (İNTİHAR)

15.05.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Bafra’da sakin Md Rasel DEWAN (E-37), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde intihara teşebbüs etmiş olup ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yolda yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

14.05.2025 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Cemal ÜŞENMEZ (E-63)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

15.05.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, İskele’de Long beach bölgesinde bir araç park yeri içerisinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, B.S.(E-25), M.İ.K.(E-26), S.T.(E-23) ve T.M.T.(E-26)’nin bulundukları araçta yapılan aramada, toplam 133 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan toplam 28.155 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

15.05.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Haspolat’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından H.Y.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yetkili makamdan izinsiz ve kayıtsız olarak tasarruf ettiği 9 mm çapında tabancaya ait bir adet şarjör bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

15.05.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele’de bir araç park yeri içerisinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen M.T.(E-23)’nin tasarrufunda bulunan sırt çantasında yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 18 adet elektronik sigarayı gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, TERÖRİZMİN FİNASMANI VE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYGINLAŞMASI YASASINA AYKIRI HAREKET VE HIRSIZLIK MAL KABULÜ

03.05.2025 tarihinde, İskele’de Long Beach bölgesinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen “Kod-Adı Long Beach Operasyonu” ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, birçok ikametgahtan çalındığı tespit edilen muhtelif ziynet eşyalarının, Gazimağusa’da faaliyet gösteren üç ayrı kuyumcu dükkanı tarafından hırsızlık olduklarını bildikleri halde zanlı H.A.’dan satın aldıkları ve gerekli kayıtları yapmayarak Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizmin Finasmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşması Yasası’na aykırı hareket ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu kuyumcu dükkanı işletmecileri M.Y.(E-48), Z.Y. (E-65), Y.D.(E-41), T.D.(E-35) ve B.U.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

15.05.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

16.05.2025 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de, bir apartmana ait çatı alanında, A.D.(E-31) 204 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 15.05.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında, çalışır durumdaki fritözün ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu fritöz, davlumbaz fanı ve duvar tipi vantilatör yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise işletmenin tüm duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.05.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir oto elektrikçi dükkanının karşı tarafında, tamir maksatlı olarak park halinde bulunan KS 016 plakalı araçta, muhtemelen sol ön farında oluşan kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, kaputu, ön kısmı ve elektrik aksamları yanarak zarar görmüştür. Ayrıca çıkan ısıdan dolayı ise, konu aracın yan tarafında park halinde bulunan DS 343 plakalı aracın sağ ön çamurluğu, farı, tamponu ve sağ kısmı da kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 15.05.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Akova-Yıldırım Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Çağakan AYDAŞ (E-24) yönetimindeki UR 134 plakalı motosiklet ile Yıldırım istikametine doğru seyrettiği sırada Yıldırım Düğün Salonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan bordür taşlarına çaprtıktan sonra, kontrolsüzce yol içerisine savrulmuştur.

Kaza sonucu ağır şeklide yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



2. 16.05.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da Bedis Bölgesinde, SEDA SARI (K-30) 82 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NU 469 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Bedis Piknik alanı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak alan içerisinde bulunan okaliptus ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.