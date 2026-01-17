KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUFU

16.01.2026 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan M.M.Y.(E-39)’ye Narkotik Dedektör Köpeği “Lokum’un” tepki vermesi sonucu konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMA

16.01.2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, A.K.(E-21) ve Y.K.(E-21)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile alüminyum folyo parçası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahışlar tutuklanmış olup yürütülen ileri soruşturmada, konu şahısların muhaceret işlemi yaptırmadan tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları da tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 30.12.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Gönyeli’de, bir şahıs tarafından ATM cihazından hesabına 17.000 TL tutarında para yatırılmaya çalışıldığı sırada, konu şahıs işlem tamamlanmadan ATM cihazından ayrılmış ve bankamatiğin işlemi iptal ederek 17.000 TL nakit parayı geri iade etmesi sonucu, başka işlem yapmak için konu ATM cihazına gelen kimliği meçhul bir şahıs, iade edilen konu parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çalmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.G.(E-46), 16.01.2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.01.2026 tarihinde, Gönyeli’de Marmaris Sokak’ta, bir ikametgahın yatak odasının açık durumdaki pençesinden içeriye girilmiş ve dolap içerisinde muhafaza edilen kasa ile birlikte toplam 25.040 ABD doları, 18.300 Stg, 20.000 TL ile 350 Euro nakit paralar ve muhtelif ziynet eşyları, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.H.(E-26) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 15.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kasap dükkanında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Gazimağusa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam üç adet çalıntı hayvan eti mühürleme aleti bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu işyeri işletmecisi M.K. (E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

16.01.2026 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

16.01.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Mutluyaka’da bir şahsa ait inşaatının damında, izalasyon şirketinde çalışan Muhammad BİLAL (E-24) duvar üzerinden geçmek istediği sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,45 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisi nedeniyle yapılan ameliyatın ardından, Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 16.01.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Hasplota’ta Değirmenlik eski yolunda, bir şahsa ait ikamtgahın yanında bulunan köpek barınağında, muhtemelen faal durumdaki buzdolabının elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif beyaz eşyalar, köpek mamaları ile 7 adet ahşap çatı merteği yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 16.01.2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Ozanköy’de Aynalı Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın yatak odasında, muhtemelen yatak üzerindeki priz çoğaltıcısında takılı bulunan şarj cihazlarının kısa devre yapıp yatağı tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar ile elektrikli cihazlar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise yatak odasının tavan sıvaları dökülmüş ve evin tüm duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 44 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ, 81 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2.506 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 367 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 81 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

14’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

18’i muayenesiz araç kullanmak,

43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,

3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

3’ü aracın ışık kurallarını ihlal etmek,

1’i aracın camlarına görürüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve

121’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.