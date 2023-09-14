ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

13.09.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin Fehim NEVZAT (E-82) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP VE KASTİ HASAR

12.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu M.K.(E-22), N.G.(E-51)’in yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuş ve N.G.’nin kullanımıdaki aracın sağ ön kapısına da kasten tekme atmak suretiyle hasara uğratmıştır. M.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHTEM TARAFINDAN HIRSIZLIK VE SAHTE EVRAK DÜZENLEME

2023 yılı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.S.(K-31)’nin, işyeri adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 22.981,73 TL parayı, işyeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı ve tahsilat makbuzları üzerindeki rakamları değiştirmek suretiyle de, sahte evrak düzenlediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK (GELİŞME)

21 Kasım 2022 - 17.08.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A.(E-28) ve W.M.A.H.(E-33)’nın, şirkete ait toplam 111.490 ABD Doları parayı tasarruflarına gerçirip çalmaları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlıların kalmakta oldukları ikametgahlarda mahkeme emri ile yapılan aramada, toplam 105.600 Euro, 7.190 ABD Doları ve 72.460 Stg nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK

13.09.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Piyale Paşa Mahallesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait kamyon aracın mazot tankı içerisinde bulunan yaklaşık 150 litre mazot çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ü.(E-49) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

13.09.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden A.Ç.(E-21)’nin, market içerisinde satışa sunulan 825.99 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çaldığı sırada suçüstü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

13.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 13.09.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Şehit Temel Şimşir Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağı içerisinde, çalışır durumdaki elektrikli ocağa terliğin temas edip ısınarak yanması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın apartman yöneticisi ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu elektrikli ocağın düğmeleri yanarken, çıkan dumandan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 13.09.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Anadolu Mahallesi içerisinde bulunan bir arazide meydana gelen yangın sonucu, 100 metre uzunluğundaki sulama boruları, 10 adet nar, iki adet incir ve bir adet zeytin ağaçları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 14.09.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Tabak Hilmi sokak üzerinde, Hasan MADİ (E-37) 166 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MC 872 plakalı araç ile Girne Caddesi yol kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiğinde durmadan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada sağından Girne Caddesi üzerinde güney istikametine doğru 70 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kerim ALTINKAYA (E-61) yönetimindeki LV 283 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle LV 283 plakalı araç, yolun doğu kısmına doğru savrularak iki adet aydınlatma direğine de çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 14.09.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Toykan KARAPAŞA (E-19) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 220 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından yoldan çıkmış ve bir mağazanın vitrin camına çarpmıştır.

Akabinde, saat 03:00 sıralarında, aynı cadde üzerinde, Mesut Gürdal BÜYÜKGÜNGÖR (E-54) yönetimindeki RP 096 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aynı cadde üzerinde daha önceden meydana gelen trafik kazasındaki hasarlı HR 220 plakalı salon aracı almak için bekleyen Caner MODA (E-28) yönetimindeki TUC 802 plakalı araç taşıyıcı aracın açık durumdaki kasasına çarpmıştır. Her iki kaza sonucu yaralanan olmadı. HR 220 plakalı araç sürücüsü Toykan KARAPAŞA (E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.