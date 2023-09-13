SAHTE RESMİ EVRAK DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA PARA TEMİNİ

Ağustos 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da, T.G.(E-42)’nin, Pakistan’da bulunan üç şahsın KKTC’ye giriş yapabilmeleri için önceden sahte olarak düzenlediği ön izin belgesini, cep telefonunun whatsapp uygulaması üzerinden bir şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürüp, yaptığı işlem karşılığında sahtekarlıkla 1000 Euro nakit parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, ÇEK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Ağustos 2023 ayı içerisinde, Geçitklale’de, M.K.(E-32)’nin, bularak çalmış olduğu başka bir şahsa ait boş çek yaprağı üzerine, yetkisi olmadığı halde 35,000TL meblağı yazıp imzalayarak sahteledikten sonra, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir işyerine borcuna karşılık vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

12.09.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de meydana trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, kazaya methaldar olan M.B.V.M.D.B.(E-27)’nin kullanımındaki ve D.C.K.B.(E-25)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.J.U.(E-29) ve S.C.A.(E-26)’nın Girne’de kalmakta oldukları ikmetgahta yapılan aramada ise, içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

12.09.2023 tarihinde, Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

12.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.