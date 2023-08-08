KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

08.08.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Güneşköy’de, C.E.(E-18)’nin kullanımındaki ve N.T.(E-24)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve bahse konu şahışların üzerinde polis tarafından aramada, N.T.’nin tasarrufundaki el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Mart-Haziran 2023 ayları arasında, İskele’de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan O.Ç.(E-47) ve A.Ç.(E-22)’nin, iş yeri adına satışını yapmış oldukları süt ürünleri karşılığında, başka iş yerlerinden temin ettikleri toplam 22.176.41 TL nakit parayı kendi çalıştıkları iş yerine teslim etmeyip çaldıkları tespit edimiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ MAL TASARRUFU

Son günlerde meydana gelen harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik olarak polis tarafından artırılan denetimler çerçevesinde; 07.08.2023 tarihinde, 12:00 sıralarında, Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.S.(E-45) ve E.S.(E-37)’nin tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 1250 kilogram ağırlığında harnup bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

07.08.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Dipkarpaz’da Rauf Raif Denktaş Caddesi üzerinde bulunan toprak alan içerisine bir şahıs tarafından monte edilen profil demirden mamül reklam panosunu, kendi iş yerinin görüntüsünü engellediği gerekçesiyle M.Ç.(E-48) tarafından tasarrufundaki spiral makinesi ile kasten kesilmek suretiyle hasara uğratılmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İHMALKARHANE EYLEMDE BULUNMAK

07.08.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait havuz içerisinde düzenlenen yüzme kursu kapsamında, öğretmenleri eşliğinde söz konusu havuz içerisinde bulunan Kendra EZEKIEL(K-3) boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Olayda ihmali görülen Y.H.Ş.(E-21) ve E.S.D.(K-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

1. 07.08.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde, depo yapımı için yaklaşık 5.60 metre yükseklikte insan asansörü(manlift) üzerinde çalışmakta olan İbrahim BOZKIL (E-41), ölçü aldığı sırada çatı yapımında kullanılan demirin bulunduğu yerden kopup yere düştüğü esnada insan asansörüne çarpması sonucu, dengesini kaybederek beton zemine düşüp yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ el bileğinde ve bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.08.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi içerisinde çalışan Korhan Hasan ONDAL (E-23), yük gemisi içerisinde vinç yardımı ile inşaat demiri yüklediği sırada, demirlerin bağlı bulunduğu yerden kopması ve vincin ucundaki metal tutacağın savrulması sonucu alın kısmından yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

07.08.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, faal durumdaki çikolata eritme makinesinin ısınıp alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu çikolata eritme makinesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, çıkan dumandan dolayı ise 2 metrekarelik alandaki duvarlar islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

1. 07.08.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Burak KIRDAR(E-20)’ın 06.08.2023 tarihinden beridir kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 07.08.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Sibel SINIRGEÇ (K-22)’in, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 08.08.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Girne’de sakin Elif BALCI (K-37)’nın kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.