Lefkoşa’da geçen cuma Ayça Alav’ın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısı olarak aranan iki şahısın Güney Kıbrıs’ta yakalandığına yönelik iddialar, Polis Basın Subaylığı'nca doğrulanmadı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Ayça Alav cinayetinin zanlılarının GKRY bölgesinde yakalandığına yönelik bazı sitelere haberler mevcuttur. Zanlıların yakalandığına dair resmi bir bilgi tarafımıza henüz ulaşmış değildir” denildi.

22 Aralık’ta Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü ile Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesi zanlıların tutuklanarak, teslim edilmesi için gerekli girişimleri başlatmıştı.