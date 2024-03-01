Piyangolar Birimi, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bilet tasarladı.

Devlet Piyangosundan verilen bilgiye göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle tasarlanan biletlerin üzerine Milli Atlet Buse Savaşkan’ın Almanya’da düzenlenen “Wuppertaler Hochsprungmeeting” organizasyonunda 1.91’lik derecesi ile üçüncü olduğu ve Türkiye salon rekorunu kırdığı fotoğraf basıldı.

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da bu nedenle Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp’ı ziyaret ederek, teşekkür etti.