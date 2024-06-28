Devlet Piyangosu'nun dünkü çekilişinde büyük ikramiye “72527” numaralı bilete isabet etti.

Başbakanlık Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiye Güzelyurt bayisi Aydın Yazar tarafından satıldı.

- 20 Temmuz’da özel çekiliş

20 Temmuz’da yapılacak özel çekilişte büyük ikramiye 3 buçuk milyon TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, bugün satışa sunuldu.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği, resmi siteden kontrol edilmeden biletlerin atılmaması gerektiği kaydedildi.