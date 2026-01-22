İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğunun yeni prodüksiyonunun prömiyeri yarın Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Esere ilişin AA muhabirine açıklamada bulunan koreograf Erika Silgoner, Carlo Collodi'nin Pinokyo'sunun güncel zamana uyarlanan distopik bir yorumu olduğunu, eserin yalnız bir adam ile sentetik bir çocuk arasındaki hüzünlü ama umut ve şefkat barındıran ilişkiyi anlattığını söyledi.

"Koreografi açısından oldukça farklı bir yapı kurduk"

Distopik dünyayı temsil edebilecek bir ışık tasarımı kullandıklarını belirten Silgoner, "Bu nedenle bunun klasik bir peri masalı olmadığı çok açık. Belki de karanlık bir peri masalı. Koreografi açısından oldukça farklı bir yapı kurduk. Pinokyo'nun hareketi bir kukla gibi değil. Bedendeki eklemlerin kullanımına dayanan insansı bir yapıdan geliyor. Bu, bir kukladan fazlası 2026'nın tipik bir çocuğu gibi." dedi.

Silgoner, hikayenin çıkış noktasının Pinokyo değil Geppetto olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Belki de en önemli şey başlangıç noktası. Ana karakter Pinokyo bile değil, Geppetto. Geppetto bu çağın yalnızlığını temsil ediyor. Bu dönemde yalnızlıkla nasıl başa çıkılır sorusunun cevabı belki de teknolojide yatıyor. Yapay bir çocuk, insanın günlerini ve üretimini doldurabilir. Her şeyin yolunda olduğu, yalnız olmadığı ve sevgiyi paylaşabileceği biri olduğu hissini verebilir. Bu, yalnız bir insanın yoksul kimliğine ve dünyasına çözüm bulabilmesi açısından çok önemli."

Erika Silgoner, izleyicinin gösteri sonrasında kendini sorgulamasını ve şüphe duymasını arzuladıklarını belirterek, sanatın esas işlevinin cevap vermekten ziyade soru sormak olduğunu vurguladı.

Koreograf Silgoner'in sahneye koyduğu eserin müzik tasarımı Murat Gökçe Özücoşkun, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe'ye ait.

Modern dans prodüksiyonunda "Pinokyo" rolünde Demet Aksular, Bianca Cerioni, Nil Batırbaygil, "Geppetto" rolünde Canberk Yıldız, Evrim Akyay, Burhan Yücel, "Mangiafuoco" rolünde Caner Akgün, Erencan Karadi, "Cricket" (Cırcır Böceği) rolünde Tuğçe Göncü Ceylan, Miray Bacı, Beril Şenöz, Alper Marangoz, "Cat" (Kedi) rolünde Ekin Ançel, Anna Zesakes, "Fox" (Tilki) rolünde Ferhat Güneş, Miray Bacı, "Lucignolo" rolünde Kamola Rashidova, Anna Zesakes, Tufan Elitaş, "Blue Fairy" (Mavi Peri) rolünde Chiara Giorda, Müge Bayramoğlu, Gökçe Aksu dönüşümlü olarak rol alacak.

"Asistanlar" rolünü Evrim Akyay, Mert Aksu, Tufan Elitaş, Burhan Yücel, Ahmet Servet Şahin, İsmet Köroğlu, "Puppets" (Kuklalar) rolünü Beril Şenöz, Ozan Akgün, Buse Ercan Destan Taştan, Nil Batırbaygil, Miray Bacı, Bersu Naz Say Anar, Tufan Elitaş, Bianca Cerioni, Anna Zesakes, Demet Aksular, Kamola Rashidova, Gökçe Aksu, Tuğçe Göncü Ceylan, Taner Güngör dönüşümlü olarak üstlenecek.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"Yalnız günlerini eski bir televizyonun karşısında geçiren yaşlı bir adam ile ona getirilen gizemli sentetik çocuk arasında doğan beklenmedik bağ, bambaşka bir evrenin kapılarını aralıyor. Devreler ve kodlanmış anılarla yaratılan bu yeni Pinokyo, durağan yaşam ritmini bozarak hem şiirsel hem de tedirginlik uyandıran bir dönüşüm yaratıyor. Garip, gizemli ve hayali varlıkların yaşadığı bir dünyada, gerçeklik, kaçınılmaz, parlak ve distopik bir biçime dönüşüyor."

Gösteri 26, 27, 30 Ocak, 3 ve 6 Şubat'ta yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.