Koalisyon manifesto ve hedeflerini açıkladı

İrlanda Büyükelçiliği’nin desteğiyle yeni hayata geçirilen “İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu” (Cyprus Women Bi-Communal Coalition - CWBC), manifestosunu ve hedeflerini açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Ledra Palace Otel’de saat 10.00’da Keti Klerides’in açılış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın yanı sıra bazı yabancı misyon şefleri ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Kıbrıs sorununun acil çözümü, kadınların müzakere süreçlerinin tüm seviyelerine tam, eşit ve anlamlı katılımı ile barış inşasında kadınların rolünün güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen Koalisyon ’un ortak açıklaması üç dilde Emine Dizdarlı, Erato Kozaku-Markulli ve Meltem Onurkan Samani tarafından okundu.

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İrlanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Conor Long toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların Ada’da on yıllardan beri süregelen çözümsüzlük ve bölünmüşlüğün sonlandırılmasına katkı koyma amacında olduklarını ve müzakere süreçlerine katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Long, uluslararası katkı ve desteğin barış süreçlerine olumlu yansıdığına da işaret ettiği konuşmasında, İrlanda’nın bunu bizzat yaşayarak tecrübe ettiğini hatırlattı.

Manifestosunda koalisyonun temel ilkeleri “kapsayıcılık, eşitlik, toplumsal cinsiyet perspektifi ve insan hakları” olarak açıklandı. CWBC manifestosunda ayrıca, manifestoyu hayata geçirmek ve geniş tabanlı destek sağlamak üzere toplumlarda tabandan tavana geniş kadın kitlelerine ulaşmak ve sivil toplumla güçlü ittifaklar oluşturmak adına eylem başlatma kararlılığı da vurgulandı.

“İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu” şu isimlerden oluşuyor:

“Anna Prokopiu, Meltem Onurkan Samani, Ayşegül Baybars, Meral Birinci-Sonan, Doğuş Derya, Mine Atlı, Emine Dizdarlı, Praxoula Antoniadu Giryago, Erato Kozaku-Markulli, Skevi Kukuma, İpek Borman Stavri Kalopsidiotu, Jale Refik Rogers, Stefi Draku, Keti Klerides.”