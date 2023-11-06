Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü, sel olaylarıyla mücadele ve alınacak tedbirleri açıkladı.

Kış gelmeden önce yapılması gerekenler şöyle:

“Evinizdeki ızgara ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösteriniz. Yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sistemi temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz. Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz. Ev ve işyerlerinizde, bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz. Su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu unutmayınız. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde, vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız. Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.”

Açıklamada, acil bir durumla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:

“Sel durumunda panik yapmayın. Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıları dikkate alın. Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın. Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durun.

199 İtfaiye İhbar Hattını veya 101 Sivil Savunma İhbar Hattını Arayın.”

Sel anında araç içerisinde yapılması gerekenler de şöyle:

“Suya kapılmamak için zamanında durun. Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın. Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz.”