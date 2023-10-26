Peru’nun en önemli tarihi keşifleri arasında olan bir mumya, arkeologlar tarafından modellendi.

1995'te 6 bin 400 metre yükseklikte bulunan ‘Juanita’ olarak da anılan İnka toplumu üyesi genç kızın, dini bir ritüel için kurban edildiğine inanılıyor.

Bilim insanları, bir yüz rekonstrüksiyonu uzmanı ile çalışarak mumyanın silikon bir büstünü yapmayı başardı.

1995 yılında bulunan mumyası bulunan genç kızın, 500’dan yıldan daha fazla bir süre önce öldüğü hesaplanıyor.

Mumyayı bulan ABD’li arkeolog Johan Reinhard, silikon büstün ‘Juanita’yı “daha da canlı bir hale” getirdiğini söyledi.

Tamamı donmuş halde keşfedilen mumyanın iç organları, derisi, saçları ve hatta midesindeki yiyecek kalıntıları dahi korunmuştu.

Bilim insanları yüz rekonstrüksiyonu için birçok unsuru dikkate aldı.

Beden taraması, DNA çalışmaları ve etnik karakteristikler çalışmaya kılavuz oldu.

Perulu ve Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibe İsveçli yüz modelleme uzmanı Oscar Nilsson katıldı.

Nilsson Associated Press’e yüzü oluşturmanın 400 saatlik bir çalışmayla başarıldığını söyledi.

Mumyayı bulan Johan Reinhard, “Hayattayken yüzünün neye benzediğini asla göreceğimi asla düşünmemiştim. Ama 28 yıl sonra bu gerçek oldu” dedi ve Oscar Nilsson’a teşekkür etti.