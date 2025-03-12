“Tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu” PEO, 14 Mart’ta Ledra Palace’ta, Dayanışma Evi önünde yapılacak, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi etkinliğine destek verdiğini açıkladı.

Haravgi gazetesi, PEO’nun, 14 Mart Cuma günü saat 18.30’da, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin organizasyonuyla, Dayanışma Evi önünde gerçekleştirilecek iki toplumlu etkinliğe destek verdiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre PEO, bu etkinliğin Cenevre’ye net mesajlar gönderme açısından önemli olduğunu ifade etti.

PEO açıklamasında, liderlerin, barış içinde bir arada yaşamayı teşvik eden çözümlerden uzaklaştığının görüldüğü bir zamanda, her iki toplumdan sivil toplum örgütlerinin, siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi talebini net bir şekilde dile getirmeye çağrılacağını belirtti.