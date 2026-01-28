(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “ev açma, mülke tecavüz, kasti hasar, vahim zarar ve darp” suçlarından yargılanan Muhammed Kadir Varan hakkındaki dava karara bağlandı. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan ağır ceza heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Yargıç, sanığın yargılandığı 5 davadan da suçlu bulup, 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın 28 Eylül 2025 tarihinde, Güzelyurt’ta, S.T.’nin ikametgahına, kullanılmayan odanın açık penceresinden girip, salon kapısı üzerinde monteli bulunan tahtan mamul suntaya 500 TL kasti hasar yapıp, oturma odasına giriş yaptığını söyledi.

Yargıç sanığın odada bulunan S.T.’nin yüzüne elleri ile yumruk vurarak sol göz taban kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarar verdiğini kaydetti. Yargıç, sanığın ev açma, mülke tecavüz, kasti hasar, vahim zarar ve darp suçlarından itham edildiğini, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın söz konusu suçları S.T.’nin kız arkadaşıyla görüşmesi nedeniyle işlediğini kaydetti. Sanığın soruşturma amaçlı poliste tutuklu kaldıktan sonra 29 Eylül’de yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirten yargıç, sanığın sabıkalarına değindi. Yargıç, sanığın 2021 yılında işlenen vahim zarar, bina açma, dükkan açma, geceleyin ev açma, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından 10 sabıkası olduğunu kaydetti.

Ceza yasasının vahim zarar suçu için 7 yıl, darp suçu için 3 yıl, hapis cezası öngördüğünü belirten yargıç, bu suçlar için öngörülen cezaların ciddi ve yaygın suçlar olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sanığın işlediği suçların hem konut hem kişi dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar olduğunu ifade eden yargıç kararına şöyle devam etti:

“Kişi dokunulmazlığı, hayat ve vücut bütünlüğü normlar hiyerarşisinde en üst sırada yer alan, KKTC Anayasası tarafından düzenlenmiş ve garanti altına alınmış temel hak ve özgürlükler kapsamındadır. Huzurumuzdaki sanığın işlemiş olduğu vahim zarar ve ciddi darp suçları ile kişi dokunulmazlığı ve hayat ve vücut bütünlüğünü ihlal etmiştir. Ayrıca Sanığın mahkum olduğu bu tür suçlar toplum huzurunu bozan suçlar olup bu tür suçlarda müştekilerle birlikte toplumda zarar görmektedir.

Sanık bir kişinin kendisini en güvende hissetmesi gereken evine pencereden girerek hem konut dokunulmazlığı hakkını ihlal etmiş hem de müştekiye yumruk vurarak onu vahim zarara uğratmıştır. Görüldüğü üzere meselenin oluş biçimi de sonuçları da oldukça vahimdir. Keza kimsenin sebebi ne olursa olsun başka bir kişinin vücut bütünlüğünü ihlal ederek onu vahim zarara uğratmaya veya darp etmeye hakkı yoktur.”

Yargıç, sanığın suç tarihi ile aynı günde misafir olarak gittiği evde bulunan bir kişinin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup yere düşürdükten sonra sırtına tekme vurarak 3 kaburga kemiğinin kırılmasına sebebiyet vermiş ve yine başka bir kişiyi de sol kolunu sıkarak sağ eliyle ağzına yumruk vurup yere düşürüp kollarından tutup sürükleyerek ciddi darp ettiğini kaydetti.

Yargıç, “Görüleceği üzere sanık hem huzurumuzdaki davada hem de dikkate almış olduğumuz davada müştekilerin vahim şekilde yaralanmalarına sebebiyet vermiş ve müştekiler bu sebeple ciddi acı çekmiştir. Bu husus ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alınmıştır.

Yine huzurumuzdaki olgular sanığın şiddete meyilli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Sanığın benzeri sabıkasının oluşunu ve dikkate aldığımız davayı ceza takdirinde aleyhinde dikkate alırız” dedi.

Yargıç, sanığın özür dilemesi, pişman oluşu, polise ilk andan suçlarının kabul ederek yardımcı olmasını, mahkemede suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını, genç yaşta olmasını, sağlık durumunu sanık lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç Barkın, “Ceza tespit ederken dikkate alınması gerekli en önemli prensiplerden biri de amme menfaatidir. Şiddet suçları her geçen gün artmakta olup kamu menfaati ve toplum bu suçlardan olumsuz etkilenmektedir ve şiddet suçlarına tarafımızdan hoşgörü ile bakılması mümkün değildir. Birçok Yargıtay Ceza kararında ifade edildiği üzere bu tür meselelerde kamu menfaatinin ön planda tutulması ve suç işleyenlere ibret verici cezalar verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sanığa hapislik cezası dışında bir başka cezanın verilmesinin mümkün olmadığını aksi halde bunun kamu menfaatine aykırılık teşkil edeceğini kaydeden Barkın, ayarca hapislik cezası dışında bir işlenmiş olunan suçların vahameti ile ceza verilmesinin bu tip suçları işlemeye temayülü olan kişiler için yeterince etkin ve caydırıcı olamayacağı sonucuna da vardıklarını kaydetti.

Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlar ve tutuklu kaldığı süreyi de bir bütün olarak değerlendirdikten sonra 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.