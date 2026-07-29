Erhürman: “Genel Sekreter’in görev süresi dolmadan bir 5+1 ihtimali bana düşük gelmiyor”
İçeriği Görüntüle
Gazimağusa’da evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 15 Temmuz’da apartman dairesinin yatak odası penceresinden balkona geçerken yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanan kız çocuğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.